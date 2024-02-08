В Минздраве Газы сообщили, что число жертв военной операции Израиля превысило 27,8 тыс.

При обстрелах и бомбардировках ранения получили 67 317 палестинцев

КАИР, 8 февраля. /ТАСС/. Число жертв израильской военной операции в секторе Газа превысило 27,8 тыс. Такие данные представило министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число погибших в результате действий израильской армии в секторе Газа достигло 27 840", - говорится в заявлении ведомства, которое процитировал телеканал Al Jazeera. По сведениям Минздрава, при обстрелах и бомбардировках ранения получили 67 317 палестинцев.

За минувшие сутки, как информирует министерство, в анклаве были убиты 130 человек, ранены 170.