Глава Евросовета поздравил Алиева с победой на президентских выборах

Шарль Мишель и президент Азербайджана обсудили возобновление встреч по армяно-азербайджанской нормализации в Брюсселе

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель по телефону поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

"Шарль Мишель поздравил президента Ильхама Алиева с победой на проведенных 7 февраля выборах и пожелал главе государства успехов в реализации нового мандата", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Мишель и Алиев обсудили возобновление встреч по армяно-азербайджанской нормализации в Брюсселе. "Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан всегда поддерживает трехсторонние встречи, проводимые в Брюсселе по инициативе Шарля Мишеля", - отмечается в сообщении.

ЦИК Азербайджана объявил в ночь на 8 февраля предварительные итоги выборов после обработки данных более чем с 93% избирательных участков. По этим данным, действующий президент Ильхам Алиев побеждает с большим отрывом, набирая 92,05% голосов. Занимающий второе место депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж получает 2,19% голосов. По информации ЦИК, окончательная явка составила 76,73%. На пост президента претендовали семь кандидатов, включая Алиева. Все соперники уже поздравили его с победой и отметили, что не имеют оснований оспаривать результаты.