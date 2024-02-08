8 февраля, 18:35,
обновлено 8 февраля, 18:42

Госдеп назвал суверенным решением Киева увольнение Залужного

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател уступил должностным лицам в Киеве возможность говорить об этом

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Американская администрация считает увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины суверенным решением Киева и не собирается публично давать оценки произошедшему. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

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"Речь идет о суверенном решении правительства Украины. И я уступлю им (должностным лицам в Киеве - прим. ТАСС) возможность говорить об этом", - отметил американский дипломат, когда его попросили прокомментировать увольнение Залужного президентом Украины Владимиром Зеленским. 

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