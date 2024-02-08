Офис президента Украины опубликовал указ об отставке Залужного

Причины увольнения в документе не прописаны

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Указ об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) опубликован на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

"Уволить Залужного Валерия Федоровича с поста главнокомандующего ВСУ", - говорится в тексте документа. Указ датирован 8 февраля. Причины увольнения в тексте не прописаны.

Следом опубликован указ о назначении Александра Сырского главкомом вместо Залужного. Еще одним указом Зеленский уволил Сырского с поста командующего Сухопутными войсками ВСУ, которые он возглавлял с августа 2019 года.

Слухи об отставке Залужного появились еще 29 января, с тех пор тема не утихала в украинских и западных СМИ. Об отставке Залужного и назначении Сырского президент объявил в четверг вечером, однако указы до сих пор не были опубликованы. Зеленский поблагодарил Залужного за работу на посту главкома ВСУ и предложил ему остаться "в команде", принял ли генерал это предложение не уточняется. При этом президент указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий ВСУ на 2024 год и представление "команды перезагрузки".