США заявили о ликвидации 40 боевиков в ходе ударов в Ираке и Сирии

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что Соединенные Штаты "продолжат принимать необходимые меры" для защиты своих граждан и "без колебаний привлекут к ответственности" всех причастных к атакам на американские войска

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Американские войска в ходе ударов по районам Ирака и Сирии ликвидировали 40 боевиков, среди них не было граждан Ирана. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"По предварительным данным, в результате ударов США по семи объектам, включая более 85 целей, которые Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС - прим. ТАСС) Ирана и связанные с ним военизированные формирования использовали для нападения на наши силы, были убиты или ранены более 40 боевиков, связанных с иранскими прокси-группировками", - сказал Райдер. Он заверил, что США "продолжат принимать необходимые меры" для защиты своих граждан и "без колебаний привлекут к ответственности" всех причастных к атакам на американские войска.

"У нас нет никаких свидетельств, что в результате ударов погибли иранцы", - добавил представитель Минобороны. "Мы уведомили Ирак вскоре после нанесения ударов", - сказал Райдер, отказавшись предоставить какие-либо иные подробности.