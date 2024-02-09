Залужному после отставки присвоили звание героя

Бывший главнокомандующий ВСУ был отправлен в отставку 8 февраля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил звание героя. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Залужный, с чьим именем СМИ связывают провал летнего "контрнаступления" ВСУ, был отправлен в отставку в четверг, 8 февраля. При этом информация о предстоящем увольнении появилась еще 29 января. В последующие дни продолжались спекуляции в медиа и соцсетях относительно того, сохранит ли он свой пост и не попытается ли армия оспорить действия президента.

Залужному также приписываются президентские амбиции. Некоторые местные СМИ в числе причин отставки Залужного называли его соперничество с президентом Украины Владимиром Зеленским.