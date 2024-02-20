Сноуден заявил, что Лондон не должен экстрадировать Ассанжа в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов отметил, что "жертвой преступления стало государство, а не человек"

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Великобритания не может экстрадировать основателя организации WikiLeaks ("Викиликс") Джулиана Ассанжа в США. Об этом заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

"Возмутительная составляющая многолетнего "судебного разбирательства", которое ведется в Великобритании с тем, чтобы осудить Асссанжа на смерть в американской темнице, заключается в том, что жертвой "преступления" (журналистики) стало государство, а не человек. Такое определение политического преступления прямо запрещено договором об экстрадиции между США и Великобританией", - написал он в X.

20 февраля Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции Ассанжа на его экстрадицию в США. Сам Ассанж, как сообщил его адвокат в начале заседания, не сможет принять участия в слушаниях по причине плохого самочувствия.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.