Израиль нанес удар по убежищу "Врачей без границ" в Газе

Двое погибли, еще шестеро получили ранения

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Израильские военные обстреляли убежище организации "Врачи без границ" (Medecins sans frontieres, MSF) в секторе Газа, два человека погибли, еще шестеро получили ранения. Об этом говорится в заявлении, размещенном на странице международной гуманитарной структуры в X.

"Израильские военные провели операцию в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, обстреляв убежище MSF, в котором находились сотрудники организации и их семьи. Бригады скорой помощи, прибывшие на место, обнаружили по меньшей мере двух погибших и еще шестерых раненых", - указывается в тексте. В организации уточнили, что в результате удара были убиты и ранены члены семей сотрудников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.