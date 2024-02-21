Иерарх Кипрской церкви поддержал организацию туров для россиян к святым местам на острове

Митрополит Морфский Неофит заявил, что запрет прямого авиасообщения между странами введен западными элитами

НИКОСИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Иерарх Кипрской православной церкви (КПЦ) митрополит Морфский Неофит поддерживает организацию паломнических туров для православных россиян к святым местам на Кипре. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

После прекращения прямого авиасообщения между Россией и присоединившимся к режиму санкций Кипром на острове наблюдается отток российских туристов. Среди них и те, кто приезжал посетить православные святыни.

"Не буду скрывать, запрет прямого авиасообщения [между Кипром и Россией] введен западными элитами, - сказал Неофит. - Сам народ, преодолевая эти препятствия, найдет решение проблемы". По словам митрополита, это серьезная тема, поскольку паломничество, перемещение икон, мощей святых, является давней православной традицией.

Неофит напомнил, что практика посещения Кипра российскими паломниками существовала еще при прежнем Патриархе Московском и всея Руси Алексии II. "С 2005 года и по сегодняшний день в Менико, в церкви Святого Киприана, не останавливался поток русских паломников, - заметил Неофит. - Есть книга о святом Киприане, которая была многократно издана на русском языке".

На вопрос, может ли Кипрская православная церковь повлиять на власти республики в плане восстановления прямого авиасообщения, митрополит ответил: "Даже если мы и окажем влияние на наше правительство, на нашего президента [Никоса] Христодулидиса, то не для того, чтобы приезжали паломники. Это западный подход, капиталистический. Мы, руководство церкви Кипра, должны оказать свое влияние с тем, чтобы помочь устранить ту разобщенность, тот раскол между греческим и русским православием, который возник после введения автокефалии на Украине".