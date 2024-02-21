В Зимбабве назвали удар Израиля по Рафаху нарушением международного гуманитарного права

Президент страны Эммерсон Мнангагва отметил, что республика призывает к продолжению политических усилий, которые бы в кратчайшие сроки привели к достижению прочного мира и к созданию независимого Государства Палестина

ХАРАРЕ, 21 февраля. /ТАСС/. Удар Израиля по лагерю беженцев в Рафахе на юге сектора Газа нарушает международное гуманитарное право. Об этом заявил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

"Зимбабве пристально следит за развитием событий в секторе Газа с начала израильских атак, - привела газета The Herald его ответ на письмо бывшего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада. - Зимбабве приветствует решение Международного суда ООН с призывом к Израилю сделать все возможное для предотвращения геноцида палестинского народа. Возмутительно, что Израиль продолжает безнаказанно нападать на сектор Газа. Я обеспокоен обстрелом лагеря беженцев в Газе, который нарушает международное гуманитарное право".

"Правительство Зимбабве, - отметил президент, - вновь призывает к продолжению политических усилий, которые бы в кратчайшие сроки привели к достижению прочного мира и к созданию независимого Государства Палестина в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1967 года и соглашениями Осло 1993 и 1995 годов".

В письме президенту Зимбабве Мохамад призвал к решительным действиям против Израиля в ответ на жестокие убийства мирного населения сектора Газа.

Международный суд ООН в Гааге 26 января постановил по иску ЮАР, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Ожидается, что рассмотрение по существу иска ЮАР к Израилю займет несколько лет. На этой неделе проводятся слушания по юридическим последствиям оккупации Израилем палестинских территорий с 1967 года, на которых для дачи показаний вызваны представители 52 стран.