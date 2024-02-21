В ФРГ сообщили, что Шольц не изменил позиции по поставкам Киеву ракет Taurus

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт при этом отметил, что канцлер Германии поддерживает резолюцию, которую 22 февраля обсудит Бундестаг и в которой звучит призыв передать Украине дальнобойное оружие

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает резолюцию, которую 22 февраля обсудит Бундестаг и в которой звучит призыв передать Украине дальнобойное оружие, но не менял своей позиции по вопросу передачи Киеву таких вооружений, как ракеты Taurus.

"Что касается поставки специальной боевой системы, то он [канцлер] остается при своей позиции", - заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. В то же время конкретно он не упомянул название ракет Taurus.

Ранее фракции коалиционных партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы) внесли на обсуждение Бундестага резолюцию, в которой говорится о том, что долгосрочная военная поддержка Украины "включает в себя и поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов", чтобы она "могла наносить прицельные удары по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу" российских сил. Taurus в документе не упоминаются, но, по общему мнению местных экспертов, именно о них идет речь.

Резолюция усиливает давление на Шольца в вопросе передачи Taurus. До сих пор он сдержанно реагировал на призывы украинской стороны поставить эти ракеты и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию фракции ХДС/ХСС о поставке Taurus. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 таких ракет. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.