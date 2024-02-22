США сообщили о четырех ударах по объектам хуситов в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов заявило, что атаку вели по семи мобильным противокорабельным крылатым ракетам и одной пусковой установке баллистических ракет

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты нанесли четыре удара по объектам мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом сообщило в среду Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"21 февраля с 12:00 до 18:45 CENTCOM нанес четыре удара в целях самообороны по семи мобильным противокорабельным крылатым ракетам хуситов и одной пусковой установке баллистических ракет", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

"За этот период CENTCOM также в целях самообороны сбили беспилотный летательный аппарат", - отметили в ведомстве.