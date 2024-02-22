Politico: Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Газета отмечает, что поддержка со стороны президента США, вероятно, приведет к увеличению числа сторонников кандидатуры и. о. премьера Нидерландов

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

Издание отмечает, что поддержка со стороны американского лидера, вероятно, приведет к увеличению числа сторонников кандидатуры Рютте на должность генсека Североатлантического альянса. Газета подчеркивает, что к настоящему моменту две трети участников альянса поддерживают кандидатуру и. о. премьера Нидерландов.

Газета Welt am Sonntag ранее сообщала со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, что Рютте является фаворитом на пост генерального секретаря альянса, а его поддержка растет. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил изданию, что решение может быть принято до выборов в Европарламент в июне этого года.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил ранее, что останется в должности до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля минувшего года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.