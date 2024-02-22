Reuters: премьер Дании откажется от должности генсека НАТО, если ей предложат этот пост

Газета Politico ранее сообщила, что кандидатуру и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на этот пост поддерживают две трети участников альянса, среди них - президент США Джо Байден

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен откажется от должности генерального секретаря НАТО в случае, если ей предложат этот пост. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, премьер заявила об этом журналистам во время пресс-конференции, на которой был анонсирован новый пакет помощи Украине.

Накануне газета Politico сообщила, что кандидатуру и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО поддерживают две трети участников альянса, среди них - президент США Джо Байден.

Однако еще в 2023 году западные СМИ писали о том, что эту должность может занять датский премьер. В качестве других претендентов выступали премьер-министр Испании Педро Санчес, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, а также премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг останется в должности до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля минувшего года. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно уточняли, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.