По словам Патрика Ланкастера, большинство беженцев, с которыми он общался, "подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли"

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Жители Авдеевки ждали освобождения города российскими войсками 10 лет. Такое мнение выразил ветеран ВМС США и журналист Патрик Ланкастер в эфире шоу на YouTube-канале Duran.

"Подавляющее большинство беженцев, с которыми я говорил, подчеркивают, что они счастливы, что русские пришли. Многие ждали 10 лет прихода России в Авдеевку", - сказал он в четверг. По словам Ланкастера, жительница Авдеевки, с которой он общался, заявила, что это место было неотъемлемой частью России и должно оставаться таковым всегда.

Ранее газета The New York Times информировала, что сдача Авдеевки может иметь разрушительные последствия для и без того слабого морального духа ВСУ.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны РФ, войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.

Патрик Ланкастер, американский журналист, на протяжении восьми лет живет на территории Донбасса и освещает происходящие там события. Ланкастер также является одним из создателей благотворительного фонда, который помогает жителям Донбасса.