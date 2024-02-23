Эксперт считает, что хамство Байдена отражает досаду от отсутствия у США контроля над РФ

Бывший военный разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер напомнил, что американский президент не в первый раз позволил себе негативно высказаться в отношении российского лидера

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Антон Чудаков/. Новые хамские высказывания главы администрации США Джо Байдена в отношении президента России Владимира Путина отражают разочарование Вашингтона отсутствием контроля над Москвой, и их не следует воспринимать как оскорбление. Такое мнение выразил в четверг в беседе с корреспондентами ТАСС американский военный эксперт Скотт Риттер.

"Думаю, что речь идет в меньшей степени об оскорблении и в большей степени о выражении крайнего раздражения. Потому что администрация Байдена, как и любая другая американская администрация, верит в то, что у нее должна быть способность контролировать Россию. А сегодня Соединенные Штаты не могут контролировать Россию", - сказал Риттер, являющийся бывшим инспектором ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения. "Поэтому, полагаю, это не следует рассматривать как оскорбление. Больше как выражение разочарования", - отметил эксперт, который в прошлом служил в разведке в Корпусе морской пехоты США.

Он напомнил, что "это не первый случай, когда президент Байден, известный своими "экспромтами", говорит вещи, которые могут быть истолкованы как оскорбительные для российского президента". "Если вы помните, пару лет назад он назвал президента Путина "убийцей", - пояснил Риттер.

"Считаю, это показывает не то чтобы страх, не могу использовать это слово, но обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу того, что они потеряли способность контролировать Россию. По поводу того, что Россия сейчас - это не Россия 1990-х годов, Россия более не управляется президентом типа Бориса Ельцина. По поводу того, что сегодняшняя Россия контролирует собственное будущее, свою судьбу, горда быть Россией, что ее возглавляет лидер, который не допустит того, чтобы им манипулировали внешние державы", - подчеркнул бывший инспектор ООН.

Выступая 21 февраля на предвыборном мероприятии в штате Калифорния, Байден утверждал, что Вашингтону необходимо постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку "есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина".

Как заявил 22 февраля Путин, Байден отреагировал таким образом на его слова о том, что он "более предпочтителен" для РФ в качестве следующего президента США, чем Дональд Трамп. Эти нападки Байдена российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, назвал лишь подтверждением своей правоты. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания Байдена оскорбляют только сами Соединенные Штаты, являются для них "огромным позором".