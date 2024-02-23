В Париже начался второй раунд диалога по Газе

Во встречах принимают участие представители Египта, Катара, Соединенных Штатов и Израиля, сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария"

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа начался в Париже. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его сведениям, во встречах принимают участие представители Египта, Катара, Соединенных Штатов и Израиля. Как указывают источники телеканала, целью переговоров является "достижение соглашения о прекращении огня в секторе, договоренностей об обмене заложников, удерживаемых радикальными группировками в анклаве, на палестинских заключенных, а также вопросы поддержки процесса доставки гуманитарной помощи жителям Газы".

Согласно информации телеканала Al Jazeera, палестинское движение ХАМАС и израильские власти "намерены достичь перемирия и готовы пойти на уступки, но время поджимает". Как указывает телеканал, посредники неоднократно заявляли о необходимости приложить максимум усилий для достижения перемирия между сторонами конфликта до священного для мусульман поста в месяц Рамадан, который в 2024 году наступает 11 марта.

28 января Agence France-Presse проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Однако до сих пор сторонам конфликта не удалось прийти к какому-либо конкретному соглашению ни по одному из предложенных посредниками пунктов.