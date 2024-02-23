Грызлов заявил, что введенные против него санкции США демонстрируют бессилие Запада

Они давно потеряли всякий смысл, отметил посол России в Белоруссии

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил о том, что введенные против него санкции США демонстрируют бессилие Запада и в целом давно потеряли всякий смысл.

"Разумеется, это ровным счетом ничего не меняет. Все эти санкции давно потеряли всякий смысл. Они лишь наглядно демонстрируют бессилие Запада", - говорится в комментарии Грызлова, размещенном в Telegram-канале посольства РФ в Белоруссии.

По словам дипломата, в то время, когда Россия и ее партнеры работают над формированием нового, справедливого миропорядка и реализуют прорывные интеграционные проекты, "западные деятели занимаются таким вот бумагомаранием". "Собственно, ничего большего им и не остается. Так что пусть тешатся своими списками у себя за океаном", - порекомендовал он американским властям.

Грызлов отметил, что "с некоторым удивлением узнал" о том, что его имя было включено в американские санкционные списки только сейчас. "Был уверен, что давно в них числюсь, но, очевидно, сильно переоценил смекалку и расторопность американской бюрократии. Как говорится, не прошло и трех лет. Евросоюз в этом смысле оказался проворнее - в их списках я с 2014 года", - напомнил он.