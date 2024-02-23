Глава Белорусского Красного Креста заявил о продолжении помощи детям Донбасса

Помощь пострадавшим от конфликта детям в стране оказывает не только БКК, но и другие организации, благотворительные фонды и волонтеры, отметил Дмитрий Шевцов

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Белоруссия продолжит оказывать помощь детям Донбасса, несмотря на санкции Запада. Об этом ТАСС заявил включенный в санкционные списки Евросоюза за якобы депортацию украинских детей генеральный секретарь Белорусского Красного Креста (БКК) Дмитрий Шевцов.

"Республика Беларусь и другие здравомыслящие республики, конечно, будет принимать этих детей для того чтобы они могли отдохнуть от войны", - сказал он, отметив, что помощь пострадавшим от конфликта детям в стране оказывает не только БКК, но и другие организации, благотворительные фонды и волонтеры.

Шевцов указал на то, что в Донбассе "есть дети, которые родились в 2015 году, и они мира не видели". "И они детство проводят в войне. Вот это самое страшное, - сказал генеральный секретарь БКК. - И самое печальное, что есть дети, которые и не увидят другой жизни. Потому что они подорвались на [противопехотной мине] "Лепестке", подорвались на натовской бомбе, которая к ним прилетела".

Он напомнил о том, как в годы Великой Отечественной войны во все республики Советского Союза вывозили детей из блокадного Ленинграда, а также о том, как в Белоруссию на оздоровление приезжали дети из охваченной боями Сирии, японские дети из районов, пострадавших в результате аварии на АЭС "Фукусима". "Как наши дети уезжали в Германию, когда у нас была авария на Чернобыльской АЭС. Это - международная практика. Она всегда была, и она всегда будет существовать. Просто сейчас очень модно делать на этом хайп", - отметил Шевцов.

Стратегия обмана

Говоря об обвинениях в незаконном перемещении детей, которые против него выдвинула Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), Шевцов заявил, что "той поездкой в Донбасс показал только одну вещь - что международного движения Красного Креста там нет". "И никогда не было. Там за девять лет мыльный пузырь под названием Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца не был ни разу. А мы должны быть там с гуманитарной помощью. И не просто рассуждать - надо вывозить детей, чтобы они получили островок счастья, и вернуть их обратно", - сказал генсек БКК.

"Сейчас наши псевдодрузья из Европы опять вырежут предложение, вставят, и опять скажут, что я подтвердил, что Белорусский Красный Крест ворует детей, - не исключил Шевцов. - У них вся стратегия построена на принципе "чем бредовее я придумал, тем лучше для меня". И никто ж не перепроверит".

В начале декабря 2023 года МФОККиКП сообщила о приостановке членства в ней Белорусского Красного Креста из-за невыполнения национальной организацией требования о снятии Шевцова с должности генсека БКК. "Даже никто не удосужился прочитать решение Международной федерации Красного Креста от 3 октября, где оно, написав, что приостанавливает, в случае, если меня все-таки не снимут с должности, членство Белорусского Красного Креста в международном движении, там же написало, что "вместе с тем мы подтверждаем, что Белорусский Красный Крест не участвовал в вывозе детей из Донбасса".

"А потом они же сами первого декабря написали о том, что одной из причин того, что приостановили наше членство, было то, что якобы Белорусский Красный Крест участвует в незаконном перемещении детей из Донбасса. Даже здесь маразм и абсурд", - указал Шевцов.