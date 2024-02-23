Блинкен заявил, что план по сектору Газа должен исключать оккупацию

Он также должен исключать уменьшение его территории, отметил госсекретарь США

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Вашингтон считает, что любой план относительно будущего сектора Газа должен исключать уменьшение его территории, оккупацию, а также использование палестинского анклава террористами. Такой подход изложил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Аргентины Дианой Мондино.

Его попросили прокомментировать разработанный премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху так называемый план по Газе на следующий день после войны. "Я видел сообщения об этом, но не видел сам план. Так что не хочу давать оценок, пока не увижу, каковы подробности, - ответил Блинкен. - Вместе с тем, как вы знаете, есть определенные базовые принципы, которые мы изложили много месяцев назад, по нашему мнению, они очень важны в том, что касается будущего Газы. В их числе то, что он [сектор Газа] не может быть площадкой для террористов. Не должно быть повторной оккупации Газы Израилем. Размер территории сектора Газа не должен быть изменен".

"Мы хотим, чтобы любой план, который будет, соответствовал этим принципам. Есть и другие принципы, но эти три являются самыми важными, - добавил госсекретарь США. - В то же время многие государства в регионе совместно работают над планом, касающимся того, что будет в Газе после конфликта. Я думаю, что это очень важно. И в течение какого-то времени обсуждал это с некоторыми из наших арабских партнеров, в том числе недавно на полях [встречи представителей] Группы двадцати. То же самое было на Мюнхенской конференции по безопасности. Так что важно, чтобы у нас был план, который совершенно необходим, и чтобы он соответствовал базовым принципам относительно будущего Газы, которые, как я думаю, разделяют многие страны".

Ранее Нетаньяху представил свое видение будущего устройства Газы, которое предполагает демилитаризацию и "дерадикализацию" анклава, полный контроль над сектором израильской армией на неопределенный срок, создание заслона на границе сектора с Египтом, передачу отдельных административных функций местным органам управления. Израильский премьер не отступил от своей позиции, полностью отвергающей возможность создания независимого палестинского государства. Палестинские власти отвергли разработанный данный план, охарактеризовав его как официальное повторение оккупации сектора.