Блинкен объявил о введении Госдепом санкций против более 250 физлиц и юрлиц из-за СВО

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы СВО "стала стратегическим поражением России"

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США внес в свои санкционные списки по РФ 250 физических и юридических лиц, чтобы лишить Россию доходов и технологий для ведения СВО. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Госдепартамент в частности вводит санкции в отношении более чем 250 юридических и физических лиц", чтобы лишить Россию "доходов и технологий, необходимых ей для ведения военных действий и дестабилизации обстановки во всем мире", утверждал шеф американской дипломатии. "Среди наших целей - те, кто участвует в обходе наших экономических ограничений против России, а также те, кто отвечает за наращивание будущих производственных мощностей в энергетическом, металлообрабатывающем и горнодобывающем секторах России", - добавил госсекретарь. Данные ограничения дублируют те рестрикции, который ранее в пятницу ввел Минфин.

По версии Блинкена, "Соединенные Штаты будут использовать все имеющиеся у них средства, чтобы воспрепятствовать доступу России к мировой финансовой системе, сорвать закупки ее оборонно-промышленного комплекса, проявить солидарность с россиянами, стремящимися к более демократическому будущему". Он добавил, что США намерены добиться того, чтобы СВО "стала стратегическим поражением России".