Глава МИД Швейцарии заявил, что в конференции по Украине должен участвовать глобальный Юг

Иньяцио Кассис подчеркнул, что проблему нельзя решать только при содействии стран Запада

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Страны глобального Юга должны участвовать в конференции высокого уровня, которую Швейцария планирует провести до лета. Об этом в ответ на вопрос корреспондента ТАСС заявил на брифинге в штаб-квартире ООН глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

"Пока что мы еще не рассылали приглашений, но мы, конечно, разговариваем со всеми западными странами, ЕС и США, они все очень заинтересованы в участии, - сказал он. - Но этого для меня недостаточно. Нам необходим более широкий подход и широкое участие глобального Юга, других стран. Нельзя найти решение [конфликта] только среди западных стран".

Кассис добавил, что именно с целью расширения географии конференции он за последнее время посетил Китай, Индию и Южную Корею. Он также отметил, что реакция на идею подобной конференции "почти всегда положительная" и все страны хотят внести свой вклад. Глава швейцарского МИД ушел от ответа на вопрос о возможном месте, где могло бы пройти мероприятие, отметив, что "пока что достаточно того, что она пройдет в Швейцарии".

Министр также сообщил, что в ходе визита в Нью-Йорк обсудил конференцию с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и постпредом РФ при ООН Василием Небензей.

Ранее в пятницу глава швейцарского МИД заявил, что его страна намерена до лета 2024 года провести конференцию высокого уровня по Украине.

Президент конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. В свою очередь Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в марте 2022 года утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.