СМИ: на переговорах по Газе достигли соглашения по обновленным условиям обмена заложников

По данным телеканала Al-Hadath, в ходе консультаций "был достигнут прогресс, который позволит перейти к обсуждению деталей сделки"

КАИР, 24 февраля. /ТАСС/. Соглашение об обновленных условиях обмена заложников, удерживаемых радикальными группировками в секторе Газа, на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, достигнуто на многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в секторе, которые проходят в Париже. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

По его информации, на парижских переговорах "достигнуто соглашение об обновленных рамках сделки по обмену" заложников на заключенных палестинцев. Как отмечает Al-Hadath, в ходе консультаций "был достигнут прогресс, который позволит перейти к обсуждению деталей сделки". Телеканал указывает, что после этого шага стороны могут перейти к обсуждению "количества и конкретного списка лиц, которые будут подлежать обмену".

Как передал Al-Hadath, делегация еврейского государства выехала в Израиль для консультаций с правительством по результатам встреч в Париже.

23 февраля в Париже начался второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. В парижских встречах принимают участие представители Египта, Израиля, Катара, США. Как указывают источники телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", целями встреч являются "достижение соглашения о прекращении огня в секторе и договоренностей об обмене заложников, удерживаемых радикальными группировками в анклаве, на палестинских заключенных, а также вопросы поддержки процесса доставки гуманитарной помощи жителям Газы".

Согласно информации телеканала Al Jazeera, палестинское движение ХАМАС и израильские власти "намерены достичь перемирия и готовы пойти на уступки, но время поджимает". В этом контексте речь идет о неоднократных заявлениях посредников о необходимости приложить максимум усилий для достижения перемирия до священного для мусульман Рамадана, который в нынешнем году наступает 11 марта.

28 января Agence France-Presse проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. Телекомпания NBC сообщила, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в Газу. Однако до последнего времени сторонам конфликта не удавалось прийти к какому-либо конкретному соглашению ни по одному из предложенных посредниками пунктов.