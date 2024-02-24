В Армении назвали дезинформацией заявление из Азербайджана об обстреле на границе

Пресс-служба МО Армении отметила, что сообщение не соответствует действительности

ЕРЕВАН, 24 февраля. /ТАСС/. Информация министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 24 февраля около 12:45 (11:45 мск) подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении.

"Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 24 февраля около 12:45 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части пограничной полосы, не соответствует действительности. Более того, 24 февраля около 12:30 (11:30 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа (Гегаркуникская область Армении), - говорится в информации Минобороны.

О потерях оборонное ведомство Армении не сообщает.