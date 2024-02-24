Армия Израиля сообщила об ответных ударах по целям "Хезболлах" в Ливане

Как отметили в армейской пресс-службе, "дрон ЦАХАЛ зафиксировал террористический отряд, зашедший на военный объект "Хезболлах" в районе Блиды на юге Ливана"

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 февраля. /ТАСС/. Истребители Израиля нанесли удары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане в ответ на запуск ракет и снарядов по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение дня было зафиксировано несколько запусков [ракет и снарядов] в направлении районов Араб-эль-Арамше, Ханита и горы Дов [на севере Израиля]. За последние несколько часов истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в районах Раб-эль-Талатин, Айта-эш-Шаб и Блида [в Ливане]", - говорится в сообщении. Кроме того, "ЦАХАЛ нанес удары по районам в Ливане, откуда велся огонь", добавили в пресс-службе.

Военные также сообщили, что "дрон ЦАХАЛ зафиксировал террористический отряд, зашедший на военный объект "Хезболлах" в районе Блиды на юге Ливана". "Некоторое время назад истребитель ЦАХАЛ нанес удары по военному объекту "Хезболлах", в котором находились террористы", - добавили в армейском ведомстве.

"Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по ряду мест на юге Ливана для устранения угрозы в ряде мест на юге Ливана", - указали в пресс-службе.