Министры ОИС осудили Израиль за нарушения прав журналистов

Они также осудили еврейское государство "за нанесение ударов по телекоммуникационным системам и обслуживающим их сотрудникам в секторе Газа"

АНКАРА, 24 февраля. /ТАСС/. Министры информации стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) осудили Израиль за его отношение к безопасности журналистов и нарушения прав работников СМИ в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в итоговом коммюнике прошедшего в Стамбуле внеочередного заседания ОИС на уровне глав ведомств, отвечающих за информацию и коммуникации, и глав пресс-служб правительств стран-членов.

"Осуждаем тот факт, что израильские оккупационные силы не желают принимать даже самые элементарные меры для обеспечения безопасности журналистов в соответствии с международным гуманитарным правом и другими международными документами, которые гарантируют и защищают права журналистов. Подчеркиваем, что международное сообщество имеет право знать, что происходит на палестинских территориях, в частности в секторе Газа, и подчеркиваем необходимость того, чтобы международное сообщество незамедлительно приняло меры для того, чтобы призвать Израиль к ответственности за нарушение международного права в отношении журналистов", - сказано в документе, распространенном среди журналистов администрацией турецкого президента.

Министры также осудили Израиль "за нанесение ударов по телекоммуникационным системам и обслуживающим их сотрудникам в секторе Газа".

Участники заседания ОИС заявили о решимости "вести тесное сотрудничество на международном уровне в сфере борьбы с дезинформацией и продемонстрировать общую волю к солидарности и единству в целях разоблачения неизбирательных нападений на гражданских лиц на палестинских территориях, включая террористические меры против поселенцев на Западном берегу реки Иордан, целью которых является насильственное перемещение палестинского народа".

В коммюнике также содержится призыв "ко всем международным медиаорганизациям и СМИ разоблачить нарушения прав человека и кампании против журналистов, проводимые Израилем".