США сбили ракету в Аденском заливе

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Она летела в сторону американского танкера, сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Эсминец ВМС США USS Mason уничтожил выпущенную с территории Йемена противокорабельную ракету, целью которой, вероятно, был американский танкер для перевозки нефти и химикатов. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"24 февраля, в 17:00 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС), USS Mason сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную с подконтрольных хуситам территорий Йемена. Ракета, вероятно, была нацелен на судно Torm Thor - танкер под американским флагом для перевозки нефти и химикатов, принадлежащий и эксплуатируемый США", - говорится в сообщении CENTCOM в X (ранее Twitter).

Командование указывает, что в результате произошедшего ни эсминец, ни танкер не получили ущерба.