Al Jazeera: "Хезболлах" выпустила 20 ракет по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля

Как отмечается в сводке военно-информационной службы партии, ранее ракетным ударам подверглись израильские военные базы в Зарите, Рамиме и Эль-Малкии

БЕЙРУТ, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" нанесли массированный удар по израильскому городу Кирьят-Шмона на границе с Ливаном. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, шиитские бойцы выпустили по этому населенному пункту не менее 20 снарядов из реактивных систем залпового огня. Подробностей о последствиях обстрела и сведений о пострадавших не поступало.

В сводке военно-информационной службы "Хезболлах", размещенной в ее Telegram-канале, говорится, что ранее ракетным ударам подверглись израильские военные базы в Зарите, Рамиме и Эль-Малкии. Шиитские бойцы также открыли огонь по скоплению израильских сил возле казармы Зыбдин на высотах Шебаа.

"Наши бойцы провели эти операции в поддержку отрядов палестинского сопротивления, сражающихся с оккупационными силами в секторе Газа, - отмечается в тексте. - В результате прямого попадания противник понес потери".

Ранее израильские ВВС и беспилотники совершили налеты на форпосты "Хезболлах" на юге Ливана. По информации новостного портала Janoubia, основной удар был нанесен по штабу шиитских спецподразделений "Радван" в поселке Барашит, куда направились спасательные команды и кареты скорой помощи. Сведения о разрушенных домах поступили из Блиды, там получили ранения несколько мирных жителей, их численность уточняется.