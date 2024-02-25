Лукашенко заявил о готовности пустить в страну наблюдателей ОБСЕ без виз до конца выборов

Президент Белоруссии отметил, что если бы ОБСЕ захотело приехать, то этот запрос рассмотрели бы положительно

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности пустить в страну наблюдателей от ОБСЕ до конца проходящего единого дня голосования.

"Вот если уже абсолютно откровенно говорить, пока же еще не поздно, будем же считаться, главное - считать, они говорят, пусть приезжают до вечера. Вот я их всех без виз запущу в Беларусь", - отметил Лукашенко журналистам на избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы.

"Если бы ОБСЕ захотело к нам приехать и сделало бы такой запрос, мы бы его рассмотрели. Скорее всего, положительно. Захотят - пусть приезжают. После выборов пусть приедут", - сказал Лукашенко.