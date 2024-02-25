Германский фрегат начал миссию по обеспечению безопасности в Красном море

"Гессен" действует в рамках военной операции Евросоюза Aspides

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Германский фрегат "Гессен" начал миссию по обеспечению безопасности торгового судоходства в Красном море в рамках военной операции Евросоюза Aspides ("Щиты"). Об этом сообщили в пресс-службе Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ).

"Фрегат "Гессен" прибыл в Красное море. Его миссия по обеспечению безопасности морских путей начинается", - говорится в заявлении, опубликованном на странице Бундесвера вмя X.

8 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что "Гессен" отправился из порта Вильгельмсхафен в Германии для участия в операции Aspides. По данным Минобороны ФРГ, на борту судна находятся около 240 военных. 16 февраля представитель правительства республики Вольфганг Бюхнер официально подтвердил, что власти страны приняли решение об участии Германии в операции Aspides.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе сообщил, что государства Евросоюза согласовали начало с 19 февраля собственной миссии для защиты торговых судов в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа участники йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года они атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.