Bloomberg: Израиль перестал продлевать визы сотрудникам гуманитарных организаций в Газе

В частности, речь идет о таких организациях как Amnesty International, Oxfam и Care International, отметило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Израильские власти поставили на паузу продление виз и разрешений на работу для сотрудников организаций, оказывающих гуманитарную помощь в секторе Газа, сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, продление виз и разрешений на работу также было приостановлено для сотрудников, работающих также на Западном берегу реки Иордан. Речь, в частности, идет о таких организациях как Amnesty International, Oxfam, Care International и других.

Отмечается, что примерно 60% гуманитарных работников столкнулись с проблемами в продлении виз за последние недели.

В конце января ряд стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, объявили о приостановке финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне подозрений в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников агентства, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в прошлом октябре.