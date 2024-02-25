Лукашенко заявил, что Запад при оценке выборов руководствуется только своими интересами

По словам президента Белоруссии, "ограниченные конфликты по всему миру в разных точках - это то, чего хотят" западные страны

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Западные страны принимают решение, какие выборы и в каких странах считать демократическими, на основании своих интересов, которые заключаются в провоцировании ограниченных конфликтов для недопущения создания многополярного мира. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В ходе общения со СМИ после голосования на парламентских и местных выборах, отвечая на вопрос турецких журналистов о причинах критики выборов в России, Белоруссии, Турции и Иране со стороны Запада, президент спросил их: "Но что надо, чтобы они нас признали? Вам это очень надо?"

"Ну признают они вас. Ну, если Турция развяжет войну на Ближнем Востоке и еще на Израиль пойдет - не дай бог, конечно, - вот это будет для них благодать", - пояснил Лукашенко.

По словам президента, "ограниченные конфликты по всему миру в разных точках - это то, чего хотят [западные страны]". "Тогда о многополярности меньше будут говорить, останется однополярный мир и американцы, как раньше было, как жандармы - засучив рукава, руки по локти в крови - будут расхаживать по всей планете", - пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что "турецкому и белорусскому народам и другим это не надо".

Демократия "дальше некуда"

Лукашенко подчеркнул, что Запад хочет "решать вопросы, как на Украине, чужими руками". Он отметил, что, по мнению США и Европы, Украина "уже такая демократичная - дальше некуда".

"И эти обезумевшие, особенно европейцы - ладно американцы, понятно, чего они хотят, - но эти чего подвякивают там? Они говорят, что в Украине - истинная демократия. Вам нужна такая демократия, как в Украине? Нам не нужна", - заявил он.

Лукашенко указал, что "никому не нужна война". "Вот к чему привела их демократия. Они давно забыли, что такое демократия, свобода", - констатировал президент.

При этом Лукашенко обратил внимание на отсутствие критики со стороны Запада в адрес монархий, где глава государства наследует власть. "Ну я уже не говорю о монархиях богатых - о них что-то ничего не говорят. А вы не знаете почему? Деньги", - пояснил белорусский лидер.

Выборы для себя

Лукашенко заявил, что все страны проводят выборы в интересах своих народов. "Поэтому надо иметь в виду, что турки проводят выборы для турецкого народа, белорусы - для белорусского, россияне, китайцы - для своих народов", - заверил он.

"У нас сегодня заканчивается голосование. Вы видели какие-то столкновения, какие-то поползновения на столкновения, мятежи, как это было раньше? Не видели. И не увидите, потому что мы умеем делать выводы из своих ошибок. Мы делаем это для себя", - подчеркнул президент.

Лукашенко призвал "успокоиться и делать свое дело, делать все это в интересах собственного народа".

Белорусский лидер завершил ответ на вопрос словами о том, что Минску не нужны ни войны, ни столкновения, а нужна спокойная жизнь. "Во имя этого мы будем делать все. Дрожащими руками власть не держат. И никто никому власть не отдаст и не подарит. Но это должно быть основано на доверии народа к этой власти. Я считаю, что у нас в подавляющим сегодня большинстве народ власти доверяет. Хотя и критикует - это нормально", - подытожил он.