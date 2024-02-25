ECOWAS отменило санкции против Гвинеи

Как сообщило Agence France-Presse, объединение также сняло часть санкций, действовавших в отношении военных властей Мали

ХАРАРЕ, 25 февраля. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) отменило санкции, введенные им ранее против Гвинеи. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, региональное объединение также сняло часть санкций, которые действовали в отношении военных властей Мали.

В субботу ECOWAS приняло решение об отмене всех ранее введенных санкций против Нигера.

ECOWAS объявило в сентябре 2021 года о введении персональных санкций против военных, захвативших власть в Гвинее. Ограничительные меры включали замораживание банковских счетов путчистов.

5 сентября полковник Мамади Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавлявшего страну с 2010 года президента Альфы Конде. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию, отменили конституцию, распустили правительство, назначили военных губернаторов, ввели комендантский час. Ключевые страны мира, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить Конде и урегулировать ситуацию путем переговоров.