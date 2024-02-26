Подпавшего под санкции ЕС генсека Белорусского Красного Креста избрали в парламент

Фамилию Дмитрия Шевцова на пресс-конференции по итогам единого дня голосования на парламентских и местных выборах назвал председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Внесенный в санкционный список Евросоюза генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов избран депутатом нижней палаты парламента Белоруссии.

Фамилию Шевцова на пресс-конференции по итогам прошедшего 25 февраля первого в истории Белоруссии единого дня голосования на парламентских и местных выборах назвал председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко, перечисляя кандидатов, избранных депутатами по округам.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет избирались 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендовали 263 кандидата, за мандаты в местных советах боролись 18 802 претендента. Явка на выборах составила 73,09%.

В конце февраля Шевцов заявил ТАСС, что включение его в 13-й санкционный пакет Евросоюза против России за якобы участие в депортации украинских детей в Белоруссию, является сумасшествием. При этом он заверил, что Белоруссия продолжит оказывать помощь детям Донбасса, несмотря на санкции Запада. Ранее санкции в отношении Шевцова ввели США.

В начале декабря 2023 года Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) сообщила о приостановке членства в ней Белорусского Красного Креста (БКК) из-за невыполнения национальной организацией требования о снятии с должности генерального секретаря БКК Шевцова. В пресс-релизе МФОККиКП указывалось, что причиной требования и предшествовавшего расследования стали заявления Шевцова, в том числе о ядерном оружии и перемещении детей в Белоруссию, а также его поездка в Луганск и Донецк.

Отстранение БКК означает, что он теряет права члена МФОККиКП, любое новое финансирование БКК приостановлено. Белорусский Красный Крест не сможет участвовать в заседаниях Генеральной ассамблеи МФОККиКП, а также голосовать или быть избранным на каких-либо уставных собраниях федерации. При этом БКК может быть восстановлен в своих правах после того, как выполнит решение правления МФОККиКП. Шевцов назвал решение федерации политизированным и заверил, что Белорусский Красный Крест продолжит оказание помощи беженцам, несмотря на прекращение финансирования из Женевы.