WP: директор ЦРУ представил новый вариант сделки по освобождению заложников в Газе

Обозреватель газеты Дэвид Игнейшес отметил, что меры, который предлагает Уильям Бернс, не решат главные вопросы палестино-израильского конфликта, однако они не позволят ситуации стать еще хуже

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс ознакомил представителей Египта, Израиля и Катара с новым предложением Вашингтона по сделке по освобождению оставшихся заложников в секторе Газа. Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес со ссылкой на израильские источники.

По их информации, Бернс представил американский вариант сделки на переговорах в Париже 23 февраля. Источники уточняют, что предложение состоит из трех ключевых пунктов и демонстрирует опасения США по поводу ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Первый пункт "формулы Бернса" заключается в значительном увеличении объема гуманитарной помощи, предоставляемой жителям анклава. Он подразумевает увеличение числа грузовиков с гуманитарной помощью, предоставление жилья перемещенным палестинцам, возобновление работы источников продовольствия, например пекарен, а также восстановление разрушенной инфраструктуры.

Вторая часть сделки предполагает постепенное возвращение перемещенных палестинцев в свои дома во время прекращения огня. Третий пункт - достижение договоренностей об освобождении заложников, однако конкретных деталей источники не сообщили. По их словам, один из главных камней преткновения в вопросе обмена - возможность освобождения одного из лидеров ФАТХ Марвана Баргути.

Игнейшес полагает, что вариант сделки, который предлагает директор ЦРУ, не решит главные вопросы палестино-израильского конфликта, однако не позволит ситуации стать еще хуже. По его мнению, прекращение огня откроет путь для более конкретных и смелых предложений по урегулированию конфликта.