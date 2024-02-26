В кабмине ФРГ считают, что встреча по Украине в Париже пошлет "сигнал Путину"

Представитель кабинета министров Кристиане Хофман отвечая на вопрос, будет ли подниматься тема возможных поставок Киеву ракет Taurus, отметила, что "канцлер снова выскажется по этой теме в надлежащий момент"

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Участники конференции по Украине, которую организует в понедельник в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон, намерены в том числе направить сигнал президенту России Владимиру Путину о непрекращающейся поддержке Киева. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

"Канцлер [Олаф Шольц] примет сегодня участие в конференции по поддержке Украины в Париже. Речь идет о рабочей встрече на уровне глав государств и правительств, которая состоится по приглашению президента Макрона", - сказала она. "Во время переговоров будет обсуждаться оказание помощи Украине в вопросах обороны. Встреча снова дает возможность направить ясный сигнал о европейской сплоченности и решимости как украинскому населению, так и российскому президенту Путину", - утверждала Хофман.

Отвечая на вопрос, будет ли подниматься в Париже тема возможных поставок Киеву ракет Taurus, она отметила, что "канцлер снова выскажется по этой теме в надлежащий момент".

Ранее агентство AFP уточнило, что в дискуссии наряду с Макроном и Шольцем примут участие президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министры ряда других стран ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в конференции по видеосвязи. Как сообщило агентство Reuters, от США в парижской встрече будет участвовать помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Великобританию будет представлять глава МИД Дэвид Кэмерон.