В США сообщили об использовали ИИ при определении целей ударов на Ближнем Востоке

Представитель Центрального командования Вооруженных сил Скайлер Мур заявила, что ИИ также помогает идентифицировать надводные беспилотники в Красном море

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Американские военные использовали искусственный интеллект (ИИ) при определении в начале февраля целей ударов по Ираку и Сирии. Об этом заявила представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Скайлер Мур.

По ее словам, технологии машинного обучения использовались при определении объектов для нанесения ударов с тем, чтобы сузить круг целей. "Мы использовали компьютерное зрение, чтобы установить, где могут быть угрозы", - сообщила Мур в интервью агентству Bloomberg.

По словам Мур, отвечающей в СЕНТКОМ за использование технологий, ИИ помогает определять цели для ударов в Йемене, а также идентифицировать надводные беспилотники в Красном море.

2 февраля американская авиация атаковала позиции проиранских группировок в некоторых приграничных районах Ирака и Сирии. Согласно утверждению СЕНТКОМ, авиаудары, в ходе которых удалось поразить более 85 целей, были направлены против входящих в иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) сил специального назначения "Аль-Кудс" и связанных с ними организаций.

Серия ударов стала, по словам американских властей, ответом на совершенное в конце января нападение на военный объект США в Иордании. Согласно данным Пентагона, в результате удара беспилотника тогда погибли трое военнослужащих, более 40 получили ранения.