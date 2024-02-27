СМИ: трое палестинцев погибли при израильских рейдах на Западном берегу

По сведениям агентства WAFA, одного мужчину убили во время рейда в городе Тубас, еще двоих израильские солдаты застрелили в лагере беженцев Аль-Фара

ДУБАЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Трое палестинцев были убиты во время израильских рейдов на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По его сведениям, один мужчина был убит во время рейда в городе Тубас. Еще двоих израильские солдаты застрелили в лагере беженцев Аль-Фара. Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщал о столкновениях между израильскими силами и палестинским сопротивлением в этом районе. Другие подробности не приводятся.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.