Минфин США предостерег американские финучреждения от участия в обходе санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов Соединенных Штатов провело круглый стол с участием представителей американских финучреждений по вопросам, связанным с борьбой с обходом введенных против России санкций и экспортных ограничений. Об этом говорится в опубликованном во вторник письменном заявлении финансового ведомства.

"Сегодня в рамках усилий Минфина по борьбе с обходом введенных против России санкций и экспортного контроля как внутри страны, так и за рубежом, исполняющая обязанности помощника министра финансов США, Анна Моррис, отвечающая за противодействие финансовым преступлениям, провела круглый стол с участием региональных финансовых учреждений США, которые могут быть в большей степени подвержены риску получения финансирования и платежей за экспорт американских товаров двойного назначения", - рассказали в ведомстве.

Как утверждается в документе, "Минфин проводит масштабную работу с [американским] частным сектором в целях борьбы с обходом Россией санкций и экспортного контроля", введенных Вашингтоном.

Моррис и другие сотрудники ведомства высокого ранга "представили информацию об управлении рисками, связанными с санкциями и экспортным контролем, в рамках централизованной системы, а также о вариантах снижения рисков". "Финансовые организации обсуждали эффективные методики выявления потенциальных случаев обхода [санкций] Россией, а также риски, связанные с участием в международном бизнесе, который может быть связан с Россией", - заключили в Минфине.

23 февраля Госдеп, Минфин и Минторг США ввели очередной пакет ограничительных мер в отношении России. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США своими действиями хоронят "все те крупицы", на которые можно было бы надеяться в плане стабилизации российско-американских отношений. Как отметил руководитель диппредставительства, Вашингтон, заявляя о намерении "наказать" РФ, преследует цель "отвлечь внимание налогоплательщиков и избирателей от реального положения дел вокруг конфликта на далеком европейском пространстве", а также заставить забыть о провале контрнаступления Украины, "несмотря на все поставленное Западом хваленое оружие", и о побеге украинских войск из Авдеевки.