В Латвии голосование на выборах президента РФ приравнивают к поддержке СВО

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии подготовили совместную ноту протеста, в которой выразили свою позицию по поводу предстоящих выборов в России

ВИЛЬНЮС, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Латвии рассматривают голосование на выборах президента России как поддержку Специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Об этом сообщила министр юстиции прибалтийской республики Инесе Либиня-Эгнере.

"Мы не можем ограничить доступ в [российское] посольство тем гражданам РФ, которые желают попасть на его территорию. Что и почему они делают там - это их отношения с государством, гражданами которого они являются", - приводит ее слова портал Delfi.

По ее словам, главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии подготовили совместную ноту протеста, в которой выразили свою позицию по поводу предстоящих выборов в России. "Уголовный кодекс Латвийской Республики предусматривает уголовную ответственность за оправдание войны, в данном случае украинской. Поэтому мы сообщили в ноте, что <...> люди, которые придут туда (на выборы - прим.ТАСС), также поддерживают войну", - пояснила она.

Ранее министры иностранных дел трех прибалтийских республик приняли заявление, в котором указали, что считают необходимым применить меры к лицам, которые отвечают за якобы неправомерные действия по организации выборов президента РФ в Крыму, ДНР и ЛНР.