Выдвигающаяся в президенты Хейли считает, что в Белый дом должно прийти новое поколение

Экс-постпред при ООН заявила, что уважает решение лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митча Макконнелла уйти в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Представители нового поколения должны заменить действующее руководство как в Конгрессе США, так и в Белом доме. Такое мнение выразила экс-постпред при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии.

82-летний лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл 28 февраля объявил, что покинет пост в ноябре.

"Я уважаю решение сенатора Макконнелла. Это непросто - служить на таком уровне так долго. Он сделал много хорошего, но он прав в том, что нам нужны представители нового поколения. Причем не только в Конгрессе, но и в Белом доме", - написала Хейли в X (ранее Twitter).

Она неоднократно критиковала как действующего американского лидера Джо Байдена, так и его предшественника Дональда Трампа. Они оба заявили об участии в президентской гонке, но, по мнению Хейли, ни один из них не справится с ролью главы государства в силу возраста. Она убеждена, что и у Байдена, и у Трампа наблюдается "снижение умственных способностей", а американским гражданам нужен лидер, представляющий новое поколение.

5 ноября в США пройдут всеобщие выборы. По их итогам в январе приступит к работе не только следующий президент, но и Конгресс нового созыва.