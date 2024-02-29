Байден не намерен уходить в отставку по примеру лидера республиканцев в Сенате

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не планирует следовать примеру лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митча Макконнелла и намерен продолжать выполнять возложенные на него обязательства. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Решения, подобные тому, которое принял сенатор Митч Макконнелл, сугубо личные. Их должен принимать [конкретный] человек", - заявила пресс-секретарь Белого дома. Таким образом она ответила на вопрос о том, рассматривает ли 81-летний Байден возможность последовать примеру 82-летнего сенатора, который ранее объявил, что к концу текущего года покинет пост лидера республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса.

"Президент говорит начистоту. Он заявлял, что хочет продолжать работать на благо американцев, как делал это последние три года <...>", - сказала Жан-Пьер. При этом она отметила успехи администрации Байдена в сфере экономики, здравоохранения, борьбы с климатическими изменениями, назвав его президентский срок историческим.

Ранее в среду Макконнелл объявил, что покинет свой пост. По его словам, фракция республиканцев в Сенате намерена избрать своего нового лидера в ноябре, к работе сменщик приступит в следующем январе. Газета The Washington Post отмечает, что Макконнелл, избранный лидером фракции республиканцев в верхней палате Конгресса на выборах 2006 года и вступивший в должность в январе 2007-го, занимает ее дольше всех своих предшественников на этом посту.

5 ноября в США пройдут всеобщие выборы. По их итогам в январе приступит к работе не только следующий президент, но и Конгресс нового созыва. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший президент Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.