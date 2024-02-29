Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа о пересмотре решения о его иммунитете

Ожидается, что рассмотрение ходатайства пройдет по ускоренной процедуре

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Верховный суд США согласился рассмотреть ходатайство бывшего президента страны Дональда Трампа с требованием пересмотра решения апелляционного суда об отсутствии у него иммунитета от юридического преследования. Постановление опубликовано в среду на сайте суда.

Как следует из документа, рассмотрение ходатайства Трампа пройдет в ускоренном порядке. Начало слушаний намечено на конец апреля, решение, по оценке агентства Associated Press, может быть вынесено не ранее конца июня. На время рассмотрения ходатайства Трампа в Верховном суде процесс по делу о его причастности к попыткам сохранить власть и беспорядкам на Капитолийском холме будет приостановлен.

Республиканец обратился в Верховный суд с требованием пересмотреть решение апелляционного суда от 6 февраля. Прокуратура в свою очередь просила отклонить это ходатайство. Как отмечала газета The Washington Post, прокуратура исходит из того, что рассмотрение Верховным судом обращения Трампа затянет процесс по делу, что позволит экс-президенту беспрепятственно вести предвыборную кампанию. Сторона защиты отмечала, что судебное разбирательство по делу о попытках Трампа сохранить власть "коренным образом" помешает ему вести предвыборную борьбу с действующим президентом США Джо Байденом.

Дело Трампа

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время главой государства, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

Спецпрокурор Джек Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений по четырем статьям в отношении Трампа. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых республиканцу, составляет 20 лет лишения свободы. Защита политика настаивает на том, что он обладает иммунитетом от юридического преследования за действия, предпринятые им на высшем государственном посту.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий президент США Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.