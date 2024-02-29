Трамп назвал Байдена неполноценным человеком

Экс-президент Соединенных Штатов также назвал действующего американского лидера "худшим президентом" в истории страны

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена неполноценным человеком.

"Их [Демократической партии] кандидат - психически и физически неполноценный человек <...>, это худший президент в истории нашей страны", - сказал Трамп на видео, опубликованном в среду на его странице в соцсети Truth Social.

Ранее лечащий врач Кевин О’Коннор по итогам регулярного медицинского осмотра президента заявил, что здоровье Байдена в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США.

Представляющий Демократическую партию 81-летний Байден добивается переизбрания на высший государственный пост. Он является самым пожилым президентом в истории США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонного возраста, активизируются в стане как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев публично призывает Байдена отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании. Его предшественник 77-летний Трамп тоже участвует в предвыборной гонке. В настоящее время считается практически предрешенным, что именно он станет соперником Байдена от Республиканской партии на выборах, которые пройдут 5 ноября.