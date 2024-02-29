Трамп считает, что преступники и наркоманы заполонили США из-за политики Байдена

Бывший президент Соединенных Штатов пообещал провести крупнейшую в американской истории операцию по депортации

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Преступники и наркоманы заполонили Соединенные Штаты из-за миграционной политики администрации президента Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп.

"Нашу страну заполонили преступники, убийцы и наркоманы. Все они проникают через ужасную открытую границу Джо Байдена. Никогда и нигде в мире не было такой границы. Это катастрофа", - сказал Трамп в видеообращении, опубликованном 28 февраля на его странице в соцсети Truth Social.

Он пообещал провести крупнейшую в американской истории операцию по депортации, чтобы убрать "нелегалов и убийц", которые из-за плохо охраняемой границы попали в США.

Трамп ранее пообещал немедленно закрыть границу страны в случае своей победы на президентских выборах в ноябре.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. По данным газеты The Hill, Трамп опережает Байдена по популярности примерно на два процентных пункта в национальных опросах.