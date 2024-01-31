Барьеры и законы: как Техас противостоит Белому дому

Напряжение на южной границе США продолжает усиливаться с каждым днем. Именно здесь интересы федеральных и местных властей оказались диаметрально противоположными. Техас поддержали губернаторы 25 штатов, эксперты уже заговорили о переменах в восприятии самой концепции административного устройства США. Почему стороны не могут договориться и как это влияет на американский федерализм — в материале ТАСС

Обострение на южной границе

В США с каждым днем набирает обороты конфликт между федеральными и местными властями по поводу защиты южных рубежей. Он вспыхнул с новой силой, после того как 22 января Верховный суд США принял решение убрать проволочное ограждение длиной 30 миль (около 48 км) на американо-мексиканской границе в Техасе.

Конфликт разворачивается вокруг городского общественного парка Шелби, расположенного на берегу реки Рио-Гранде, по которой проходит граница между США и Мексикой. Парк стал одним из наиболее оживленных мест для нелегальных пересечений границы мигрантами. Эту территорию взяла под свой контроль Национальная гвардия Техаса, которая устанавливает в парке барьеры, препятствующие проходу мигрантов. Для федеральной погранслужбы эта зона тоже заблокирована.

Власти США требовали от штата допустить пограничников для демонтажа заграждений до конца 26 января, хотя ни о каких санкциях за неисполнение этого предписания Министерство внутренней безопасности страны не сообщило.

Ответ генпрокурора Техаса Кена Пакстона на призывы властей страны был категоричным: он окончательно отклонил это указание Белого дома. Как следует из текста его отказа, Техас будет делать все, чтобы защититься от попыток администрации президента США Джо Байдена "подорвать конституционное право штата на самооборону".

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что готов к конфликту с федеральными властями из-за ситуации на южной границе, хотя и назвал такой вариант развития событий маловероятным.

Власти штата продолжат возводить барьеры, сказал Эбботт в интервью журналисту Такеру Карлсону. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик уже объявил о планах восстановить заграждение из колючей проволоки по всей границе штата с Мексикой. По его словам, после уже произошедшего ранее возведения такого барьера показатель нелегальной миграции в Техасе резко снизился и стал нулевым.

Противоречия между федеральными и местными властями по вопросу нелегальной миграции связаны не только с возведенными руководством штата заграждениями, но и с проблемами в правовом поле. В конце прошлого года Эбботт подписал закон SB4, который, в частности, предоставил местным правоохранительным органам возможность задерживать мигрантов, а судьям — принимать решения об их депортации из США.

Закон ожидаемо стал объектом резкой критики со стороны федеральных властей. Заместитель помощника генпрокурора США Брайан Бойнтон заявил, что такое нововведение нарушает конституцию страны. Как отметили в Минюсте, правительство президента Джо Байдена "привержено обеспечению безопасности границы", тогда как законы Техаса "противоречат этим целям".

SB4 должен вступить в силу в марте, но, как ожидается, он столкнется с юридическими препятствиями, поскольку урегулирование вопросов иммиграции относится к деятельности федеральных властей.

Это лишь некоторые из ряда мер, которые Техас предпринимает для борьбы с нелегальной миграцией собственными силами. По словам Эбботта, с 2022 года из штата в другие части страны были вывезены 102,1 тыс. нелегалов. Кроме того, с 2021 года в Техасе проводится операция Lone Star ("Одинокая звезда", названа по прозвищу Техаса — "Штат одинокой звезды") по борьбе с наплывом пытающихся незаконно пересечь границу лиц. В ее рамках правоохранительные органы штата изъяли более 454 млн смертельных доз опиоида фентанила.

"Операция Lone Star по-прежнему позволяет бороться с опасными брешами, которые появились в результате отказа администрации Байдена обеспечить безопасность границ. Каждый задержанный или арестованный, каждая изъятая унция наркотиков в противном случае могли бы попасть в населенные пункты Техаса и всей страны из-за политики открытых границ президента Джо Байдена", — заявил губернатор.

Возможны ли уступки

Эбботт и другие официальные лица Техаса вменяют в вину федеральному правительству то, что оно не предпринимает достаточных мер для предотвращения несанкционированного пересечения границы.

С точки зрения администрации Байдена, ответственность за возникший кризис лежит именно на руководстве Техаса. В Белом доме отмечают, что штат не позволяет пограничникам патрулировать Рио-Гранде, фиксировать мигрантов и помогать тем, кто может оказаться в беде. На этом фоне 12 января в расположенном рядом с парком Шелби районе Рио-Гранде произошла трагедия: там утонули двое детей и их мать, все они мексиканцы. Официальные лица Техаса и США обвинили друг друга в создании обстоятельств, которые привели к этому. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пограничному патрулю нужен доступ к заблокированному участку, чтобы выполнять свою работу, но действия со стороны Эбботта "все усложняют".

Для демократов вопрос открытости границ — идеологический. Этот режим для них — хотя и политически иррациональная, но самоцель, объясняет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Демократы действительно хотят, чтобы миллионы мигрантов и дальше проникали в США. Это их идея фикс. На этом они на сегодняшний день помешаны. Эта идея идет из их понимания США как нации мигрантов, которая в свое время формировалась именно так, как формируется сейчас. Сохранение режима открытой границы — это основополагающая политическая установка. Нам это сложно понять, но это есть. В данном случае именно это предопределяет позицию администрации Байдена и тех сил, которые за ним стоят", — объяснил эксперт ТАСС.

Белому дому сложно идти на уступки Техасу еще и потому, что речь идет об оспаривании решения верховной власти в угоду местной, отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Поэтому пока все стороны пытаются демонстрировать силу", — сказал он ТАСС.

Сегодня Белый дом все же предпринимает попытки урегулировать противоречия и договориться с непреклонными властями Техаса. По словам Байдена, на данный момент представители администрации президента США и двухпартийная группа сенаторов ведут переговоры по поводу мер для разрешения кризиса на границе с Мексикой.

"То, что было согласовано, могло бы — если бы было принято в форме закона — стать самым жестким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границ, который когда-либо был в нашей стране. Это дало бы мне как президенту новые чрезвычайные полномочия по закрытию границы, когда она окажется перегружена", — говорится в заявлении американского лидера на сайте Белого дома.

Байден также призвал Конгресс согласовать финансирование, о котором он попросил еще в октябре прошлого года. Речь идет о запрошенном президентом пакете на обеспечение нацбезопасности в размере $106 млрд, который сегодня находится в центре спора американских законодателей. В рамках этого пакета президент предлагал выделить $13,6 млрд для вопросов, связанных с безопасностью границ. По его словам, это позволит дополнительно привлечь к решению проблемы 1,3 тыс. пограничников, 375 иммиграционных судей, 1,6 тыс. офицеров по вопросам предоставления убежища и принять другие меры. При этом для помощи Украине президент США попросил выделить намного больше — $61 млрд. Одобрять такое предложение Конгресс не стал, бюджет на 2024 финансовый год до сих пор не согласован, поэтому пока деньги не выделяются ни на одно из проблемных для страны направлений. От решения миграционного вопроса зависит выделение помощи Киеву от Вашингтона.

Пересмотр идеи федерализма

Нынешнее противостояние для современных США в новинку. Никогда прежде ситуация в стране не доходила до состояния, когда Национальная гвардия Техаса, сотрудники Департамента общественной безопасности, по сути, блокируют въезд и берут на себя власть или устанавливают контроль над границей, сказал CBS News Texas адвокат по делам иммигрантов Северного Техаса Хаим Васкес.

Уникальной ситуацию делает и широкая поддержка, которую получили власти Техаса. На их стороне выступили губернаторы-республиканцы 25 штатов — половина страны. Они обвинили администрацию Байдена в нежелании защищать американскую границу и бороться с нелегальной миграцией.

"Вместо соблюдения закона и защиты границы администрация Байдена атакует и подает в суд на Техас за действия по защите американских граждан от исторического уровня нелегальной миграции, смертоносных наркотиков и террористов, проникающих в США", — говорится в совместном заявлении республиканских губернаторов.

На стороне Техаса также выступили генпрокуроры 26 республиканских штатов. Они направили коллективное письмо Байдену и министру внутренней безопасности страны Алехандро Майоркасу, в котором сообщили о поддержке действий Грега Эбботта по самостоятельной защите границы. Как сообщает Fox News, в письме они назвали "миллионы мигрантов, незаконно устремляющихся в Техас в рамках скоординированного нападения на границу", вторжением, от которого штаты должны иметь возможность защищать себя.

"Сейчас мы находимся перед очень важным вопросом, потому что мы на самом деле проверяем сущность Республики Соединенных Штатов и то, имеет ли Верховный суд полномочия, должны ли штаты подчиняться или найти способ интерпретировать его так, как они хотят", — отметил Хаим Васкес.

В США сегодня происходит смена понимания того, что представляет из себя американский федерализм, утверждает Владимир Васильев. Как он объяснил, в США сложились две точки зрения на его происхождение. Первая возникла в конце XVIII — начале XIX века и существовала вплоть до Гражданской войны в США. Согласно ей, США — это добровольный союз штатов, которые как субъекты образовали федеральный центр. После Гражданской войны были предприняты попытки дать другое толкование американскому федерализму. США стали трактоваться не как союз штатов, а как волеизъявление американского народа, который образовал страну. Такая точка зрения существовала до нынешнего времени, но теперь Эбботт демонстрирует, что действия Техаса проистекают из понимания США именно как союза суверенных штатов.

"25 штатов поддержали эту идею, это и есть возвращение США к старому пониманию страны как союза штатов. Сегодня возможное изменение понимания того, что из себя представляют США, может быть фактором ослабления федеральных уз", — сказал эксперт.

По его словам, это может привести к созданию принципиально новой конституции, о чем в США говорят уже давно. Как полагает специалист, это может стать одним из возможных вариантов решения проблем, которые сегодня возникли.

"Но тектонический сдвиг в понимании того, что из себя представляют США с точки зрения правовых основ федерации, можно сказать, уже произошел", — констатировал Владимир Васильев.

Подготовка к выборам

На этом фоне особенно выгодно как для Техаса, так и для других страдающих от наплыва мигрантов штатов выглядит бывший президент США Дональд Трамп. В период руководства страной одним из приоритетов он делал защиту границы и возведение стены от мигрантов. С приходом к власти Джо Байдена все усилия его предшественника на этом направлении были сведены на нет, от проекта по строительству стены администрация Байдена отказалась.

На фоне кризиса в Техасе Трамп уже обвинил своего преемника в потворствовании вторжению в США миллионов нелегальных мигрантов. Республиканец поддержал действия Грега Эбботта и пообещал, что в случае переизбрания будет "работать рука об руку" с властями Техаса.

Сам Эбботт, который выступает активным сторонником Трампа, выразил надежду на смену президента страны, благодаря которой и удастся решить проблему штата. "Я думаю, все разрешится к 20 января следующего года, когда, я надеюсь, к присяге будет приведен новый президент, который ужесточит иммиграционные законы для всей страны, не только по отношению к границе Техаса", — сказал Эбботт.

Всю сложившуюся ситуацию можно назвать одним из элементов предвыборной кампании, считает Константин Блохин.

"Все республиканцы посылают демократическому Белому дому сигнал о том, что у них есть главный лидер — Дональд Трамп — и что он обязательно победит. А если демократы будут играть в игры с республиканцами, например с фальсификацией голосов, голосованием по почте, мертвыми душами, то они выступят против них как единый костяк", — сказал эксперт.

Лидия Мисник