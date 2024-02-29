Al Jazeera: в результате атак армии Израиля в секторе Газа погибли не менее 30 человек

По информации телеканала, большинство из них - женщины и дети

ДУБАЙ, 29 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек погибли в результате ударов израильской армии по лагерям палестинских беженцев в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, не менее 25 палестинцев стали жертвами авиаударов ВВС Израиля по лагерям беженцев Нусейрат и Эль-Бурейдж, расположенным в центральной части палестинского анклава. Как отмечает телеканал, большинство погибших - женщины и дети. Также сообщается о том, что десятки человек остаются под завалами и пока числятся пропавшими без вести.

Кроме того, по информации Al Jazeera, еще пять палестинцев погибли в результате массированного обстрела город Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа. При этом отмечается, что жертв атаки израильской армии может быть больше, поскольку бригады скорой помощи не могут добраться до места обстрела, чтобы помочь раненым и найти тела погибших.