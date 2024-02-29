Новая Зеландия внесла движение ХАМАС в список террористических организаций

Премьер-министр этой страны Кристофер Лаксон отметил, что решение не распространяется на весь палестинский народ

СИДНЕЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии внесли политическое крыло палестинского движения ХАМАС в список террористических организаций. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра страны Кристофера Лаксона и главы новозеландского МИД Уинстона Питерса.

В документе отмечается, что Новая Зеландия внесла военное крыло ХАМАС в список террористических организаций в 2010 году, но после нападения боевиков движения на израильтян 7 октября 2023 года "больше не может проводить различие между военным и политическим крыльями движения". "Организация в целом несет ответственность за ужасающие террористические атаки", - говорится в заявлении.

Премьер-министр также отметил, что Новая Зеландия "не распространяет свое отношение к ХАМАС как террористической организации на весь палестинский народ". "Это [внесение ХАМАС в список террористов] <…> не касается частной и государственной гуманитарной помощи палестинским гражданам и поддержки гражданского населения в секторе Газа", - сказал он.

Согласно новозеландскому законодательству, любые находящиеся в Новой Зеландии активы организации, внесенной в список террористических, замораживаются. Любые сделки и операции с такими активами, равно как и любая материальная поддержка организации, считаются уголовным преступлением.

ХАМАС также признается террористической организацией в Австралии, Великобритании, ЕС, Израиле, Канаде, США и Японии.