Генсек ООН осудил удар Израиля по Газе во время раздачи гуманитарной помощи

Официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что в результате атаки погибли и пострадали сотни людей, которые ждали жизненно необходимой помощи

ООН, 29 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар Израиля по сектору Газа во время раздачи там гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении, распространенном официальным представителем генсека всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

"Генеральный секретарь осуждает сегодняшний инцидент в Северной Газе, в результате которого сообщается о гибели и ранениях сотен человек, которые ждали жизненно необходимой помощи. Помощь срочно нужна отчаявшимся мирным жителям Газы, включая население осажденной северной части, куда более недели ООН не может доставлять помощь", - отмечается в заявлении.

Генеральный секретарь также "вновь призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня и безусловному освобождению всех заложников" и считает необходимым "сделать срочные шаги", чтобы все в секторе Газа могли получать гуманитарную помощь.

На брифинге Дюжаррик заявил, что ООН не была задействована в раздаче гуманитарной помощи во время атаки израильских сил. "Мы не присутствовали там, когда произошла эта трагедия", - отметил он. Представитель главы всемирной организации добавил, что ООН еще не известны все обстоятельства произошедшего и что предстоит провести расследование.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси (расположен в юго-западной части административного центра сектора, города Газа) достигло 112. Пострадали 760 человек. Тела некоторых погибших пока не обнаружены и не доставлены в больницу для освидетельствования. Ранее телеканал Al Hadath утверждал, что не менее 150 человек погибли, около 1 тыс. получили ранения. Отмечалось, что в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.