ХАМАС утверждает, что при атаках Израиля по Газе погибли около 70 заложников

КАИР, 1 марта. /ТАСС/. Не менее 70 заложников, находившихся в руках у радикальных группировок в секторе Газа, были убиты в результате атак израильских сил по районам палестинского анклава. С таким утверждением выступил представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"Мы подтверждаем, что число заложников, погибших в результате действий армии [Израиля] в секторе Газа, может превышать 70", - отметил Абу Убайда, слова которого приводятся в Telegram-канале ХАМАС.